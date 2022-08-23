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Yerel Düzce’de tavuk döner can aldı! Nefes borusuna kaçtı
Yerel

Düzce’de tavuk döner can aldı! Nefes borusuna kaçtı

Düzce’de tavuk döner alarak kaldırımda yemeye başlayan İrfan Güler(68), dönerin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 08:17:00 -
Düzce’de tavuk döner can aldı! Nefes borusuna kaçtı

Olay, saat 22.30 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bisikletiyle gelerek bir iş yerinden tavuk döner alan İrfan Güler, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bisikletini kaldırıma koyarak tavuk döneri yemeye başladı. Bu sırada dönerin nefes borusuna kaçması sonucu oturduğu yerde hayatını kaybetti. Güler'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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