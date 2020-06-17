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Aktüel

Düzce’de şimşekler geceyi aydınlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 22:17:04 -
Düzce’de şimşekler geceyi aydınlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.



Düzce’de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru şiddetini artan yağış sağanağa dönüştü, şimşekler geceyi aydınlattı. Çakan şimşekler Düzce’de eşsiz manzaralar oluşturdu. Şiddetli yağış ve şimşek görüntüleri ise kameralara yansıdı.



Akçakoca’da sağanak ve fırtına etkili oldu


Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ise aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte başlayan fırtına nedeni ile ilçe genelinde elektrikler kesilirken, plaj şemsiyeleri ise uçuştu. Denizde dalgaların yükselmesi nedeni ile sahil bandındaki vatandaşlar kaçıştı.

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