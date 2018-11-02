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Düzce’de polis yardımcı olmak istedi, şaşkına döndü!

Akşam saatlerinde elinde battaniye ile dolaşan bir kişiyi sokakta yaşadığını tahmin ederek yardımcı olmak için durduran polis ekipleri, battaniye içinde uyuşturucu madde, bıçak ve satır buldular.

02 Kasım 2018 Cuma 15:31
Düzce’de polis yardımcı olmak istedi, şaşkına döndü!

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkezde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde battaniye ile kaldırımda dolaşan bir kişiyi gören polis ekipleri Bahattin K. İsimli şahsı durdurarak, yardımcı olmak istedi. Ancak Bahattin K.’nın şüpheli hareketleri nedeniyle polisler, üst aramasını yaptılar. Üst araması sırasında polisler battaniye içerisine kavanozda esrar maddesi buldular. 

Ayrıca yine battaniye içerisine sarılı halde bir bıçak ve bir tane de satır bulan polis ekipleri şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. 

Polis, olayla ilgili inceleme başaltı. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 15:31
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