Düzce’de otomobil TIR’ın dorsesinin altına girdi, sürücü hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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D-100 kara yolunda kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Gülbahar yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolunun Çerkez Taşköprü Mahallesi sapağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Gülbahar’ın kullandığı 06 DBS 65 plakalı otomobil, K.K. yönetimindeki 81 AFS 28 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın ardından dorsenin altına girdi.
Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolunun Çerkez Taşköprü Mahallesi sapağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ahmet Gülbahar yönetimindeki 06 DBS 65 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran K.K. yönetimindeki 81 AFS 28 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Otomobil, TIR’ın dorsesinin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Gülbahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Gülbahar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.