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Aktüel Düzce'de operasyon! 15 zanlı tutuklandı
Aktüel

Düzce'de operasyon! 15 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 17:26:00 -
Düzce'de operasyon! 15 zanlı tutuklandı

Düzce'de gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 86 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı "huzur" operasyonları düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 24 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah, 169 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen 86 zanlıdan 15'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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