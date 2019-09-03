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Düzce’de onlarca aileye 4 milyon yardım yapıldı

Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ağustos ayında bazı özel konulu vatandaşlara 4 milyon 96 bin 591 TL yardımda bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 15:15
Düzce’de onlarca aileye 4 milyon yardım yapıldı

Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ağustos ayında bazı özel konulu vatandaşlara 4 milyon 96 bin 591 TL yardımda bulundu.


Düzce’de her ay bazı konularda vatandaşlara yardım yapan Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ağustos verilerini açıkladı. Buna göre Engelli Evde Bakım Ödemesi kapsamında 2 bin 583 kişiye 3 milyon 676 bin 330 lira 8 kuruş ödeme yapıldı. Ağustos ayında annelik sevincini yaşayan 390 kişi de unutulmadı. Bu kapsamda annelere 163 bin 107 lira 78 kuruş doğum yardımı yapıldı. Ayrıca koruyucu anne statüsü ile çocukları evlerine alan ailelere de bu ay ödeme yapıldı. Bu kapsamda 278 çocuğu evlerinde barındıran 239 aileye bakım yardımı kapsamında 257 bin 152 lira 94


kuruş yardım yapıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:15
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