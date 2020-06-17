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Düzce’de Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada LGS sınavları için kimlik konusunda adayların sıkıntı yaşamaması için Düzce’de nüfus müdürlüklerinin il genelinde Cumartesi günü açık olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 21:47:41 -
Düzce’de Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada LGS sınavları için kimlik konusunda adayların sıkıntı yaşamaması için Düzce’de nüfus müdürlüklerinin il genelinde Cumartesi günü açık olacağı belirtildi.


Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS), 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Sınava katılacak öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı konusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla, Düzce Merkez ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlükleri 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 08.30-13.30 saatleri arasında açık olacak.

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