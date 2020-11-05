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Aktüel Düzce'de motosiklet ciple çarpıştı: 2 ağır yaralı
Aktüel

Düzce'de motosiklet ciple çarpıştı: 2 ağır yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 00:56:38 -
Düzce'de motosiklet ciple çarpıştı: 2 ağır yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 CSA 830 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden ve kontrolsüz kavşağa girmeye çalışan Selim Ardıç idaresindeki 34 SLM 78 plakalı cipe arkadan çarptı.

Kazada, motosikletten yola savrulan Mustafa Akdoğan ile ismi belirlenemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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