Düzce'de 'mezarlarınız çıkartılıyor' haberi mahalleliyi ayağa kaldırdı

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce, yol genişletme çalışması kapsamında Çay Mahallesi'deki mezarlıkta bulunan 4 kabri taşıma işlemi başlatıldı. Ekiplerin çalışması sırasında zarar gören bir mezarın başka bölüme taşınması kararlaştırıldı.

Bu arada çevredeki vatandaşların, yakınlarının mezarlarının açıldığı yönünde haber vermesi üzerine bölgeye gelen mahalle sakinleri, haber verilmeden işlemlerin uygulandığı gerekçesiyle çalışma yapan ekiplerle tartışmaya başladı.

Tepkilerin büyümesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri sevk edildi. Tartışma gerginlik yaşanmadan sona erdi.

Mezarda yakını bulunanlardan Nursel Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanıdıklarının haber vermesi üzerine mezarlığa geldiğini belirterek, "Ölümüzün bize sorulmadan kaldırıldığını gördük. Onların hiçbir şeyi ama benim dedem. Bazılarının babaları, akrabaları. Biz kaldırılmasın demiyoruz. Yol da geçiyor olabilir, saygı duyuyorum. Sadece üzüldüğümüz nokta, bize neden haber verilmiyor?" diye konuştu.

Gülşen Geçici de "Buradaki insanlara sormadan bir ağaç dahi kesemiyoruz. Neden hiç kimsenin haberi yok? Borcumuz olunca aranıyor da bu durumda neden arayan yok? Babamın mezarı haber verilmeden çıkartıldı." şekliden konuştu.

"YANLIŞ ANLAŞILMA YAŞANDI"

Park ve Bahçeler Müdürü Numan Şirin ise yola 5 metre cephesi olan mezarlıkta bazı mezarların izin alınarak şekilde çıkartıldığını söyledi.

Yanlış bir anlaşılma yaşandığını belirten Şirin, şunları kaydetti:

"İzin alınan 4 ailenin mezarlarını çıkartırken, diğer vatandaşlara da 'mezarlarınız çıkartılıyor' şeklinde haber verilince hepsini taşıyormuş intibası oluştu. Bir mezarı taşırken yandaki kabirden de kemikler ortaya çıktı. Kaybolmaması içinde aldık. Daha sonra cenazenin yakınları geldi ve defnedilmesini istedi. Biz de tekrar aynı yere defnettik. Mezarlara dokunulamaz ve zarar verilemez. Biz onların acılarını arttırmak değil, ortak olmak adına tekrardan defin işlemini gerçekleştirdik."