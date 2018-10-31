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Düzce'de 'mezarlarınız çıkartılıyor' haberi mahalleliyi ayağa kaldırdı

Yol çalışması sırasında izin alınmadan yakınlarının mezarlarının taşıdığını iddia eden vatandaşlar belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:31
Düzce'de 'mezarlarınız çıkartılıyor' haberi mahalleliyi ayağa kaldırdı

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce, yol genişletme çalışması kapsamında  Çay Mahallesi'deki mezarlıkta bulunan 4 kabri taşıma işlemi başlatıldı. Ekiplerin çalışması sırasında zarar gören bir mezarın başka bölüme taşınması  kararlaştırıldı.

Bu arada çevredeki vatandaşların, yakınlarının mezarlarının açıldığı  yönünde haber vermesi üzerine bölgeye gelen mahalle sakinleri, haber verilmeden işlemlerin uygulandığı gerekçesiyle çalışma yapan ekiplerle tartışmaya başladı.

Tepkilerin büyümesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş  Şube ekipleri sevk edildi. Tartışma gerginlik yaşanmadan sona erdi.

Mezarda yakını bulunanlardan Nursel Yalçın, gazetecilere yaptığı  açıklamada, tanıdıklarının haber vermesi üzerine mezarlığa geldiğini belirterek,  "Ölümüzün bize sorulmadan kaldırıldığını gördük. Onların hiçbir şeyi ama benim  dedem. Bazılarının babaları, akrabaları. Biz kaldırılmasın demiyoruz. Yol da  geçiyor olabilir, saygı duyuyorum. Sadece üzüldüğümüz nokta, bize neden haber  verilmiyor?" diye konuştu.

Gülşen Geçici de "Buradaki insanlara sormadan bir ağaç dahi  kesemiyoruz. Neden hiç kimsenin haberi yok? Borcumuz olunca aranıyor da bu  durumda neden arayan yok? Babamın mezarı haber verilmeden çıkartıldı." şekliden  konuştu.

"YANLIŞ ANLAŞILMA YAŞANDI"

Park ve Bahçeler Müdürü Numan Şirin ise yola 5 metre cephesi olan  mezarlıkta bazı mezarların izin alınarak şekilde çıkartıldığını söyledi.

Yanlış bir anlaşılma yaşandığını belirten Şirin, şunları kaydetti:

"İzin alınan 4 ailenin mezarlarını çıkartırken, diğer vatandaşlara da  'mezarlarınız çıkartılıyor' şeklinde haber verilince hepsini taşıyormuş intibası  oluştu. Bir mezarı taşırken yandaki kabirden de kemikler ortaya çıktı.  Kaybolmaması içinde aldık. Daha sonra cenazenin yakınları geldi ve defnedilmesini  istedi. Biz de tekrar aynı yere defnettik. Mezarlara dokunulamaz ve zarar  verilemez. Biz onların acılarını arttırmak değil, ortak olmak adına tekrardan  defin işlemini gerçekleştirdik."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:31
  1. mezar

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