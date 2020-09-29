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Aktüel Düzce'de maskesini doğru takmayan ve zorluk çıkaran kişi polis merkezine götürüldü
Aktüel

Düzce'de maskesini doğru takmayan ve zorluk çıkaran kişi polis merkezine götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:20:50 -
Düzce'de maskesini doğru takmayan ve zorluk çıkaran kişi polis merkezine götürüldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini doğru takmadığı için kendisini uyaran güvenlik güçlerine zorluk çıkaran kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kent genelinde maske denetimi yapan polis ekipleri, İstanbul Caddesi'nde bir kişiyi, maskesini doğru takmadığı gerekçesiyle uyararak ceza yazdı.

Polise durumu anlatmaya çalışan kişi, ekiplere zorluk çıkardığı gerekçesiyle elleri kelepçelenerek ekip aracına alındı.

Şehit Osman Çatana Polis Merkezi Amirliğine götürülen kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.


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