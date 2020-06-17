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Düzce’de Lokantalarda Korona Virüs Denetimi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de lokantalara yönelik denetimler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:49:08 -
Düzce’de Lokantalarda Korona Virüs Denetimi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de lokantalara yönelik denetimler devam ediyor. Korona Virüs sürecinde alınan tedbirlere uymayan esnaflara ceza yazılırken, eksikleri bulunanlara ise uyarılarda bulundu.


Normalleşme sürecinde Düzce’de lokantalara yönelik yapılan denetimler sıklaştırıldı. Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ve Düzce Emniyet Müdürlüğü Ekipleri il genelinde lokantalara denetim gerçekleştirdi. Son incelemelerde hijyen kurallarına uyman işletmelere işlem yapılırken, eksikliklerin kısa sürede giderilmesi istendi.

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