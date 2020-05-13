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Aktüel

Düzce'de kumar operasyonunda ruhsatsız silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 20:05:03 -
Düzce'de kumar operasyonunda ruhsatsız silah ele geçirildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen operasyonda suikast silahı olarak bilinen Uzi marka silah ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir evde kaçak kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asaiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler, evde bulunanların üstünü aradıkları sırada, pencereden dışarıya birtakım malzemelerin atıldığını gördü.

Polis ekipleri, yaptıkları aramada Uzi olarak tabir edilen makineli silah ile 2 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Evde bulunan 4 kişiye, kumar oynayak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira ceza kesilirken, ruhsatsız silah kullanan 3 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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