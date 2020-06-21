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Düzce'de Kovid-19 tedavisi gören hastaların Babalar Günü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 18:35:08 -
Düzce'de Kovid-19 tedavisi gören hastaların Babalar Günü kutlandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalar için Babalar Günü etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavileri devam eden 13 hastayı ziyaret ederek, Babalar Günü'nü kutladı.

Yılmaz, hastane başhekimliğiyle değerlendirme yaparak, tedbir amaçlı ziyaretçi kabul edilmeyen serviste tedavi edilen 13 hastanın Babalar Günü'nü kutlama karar aldı.

Servisteki baba olan 13 kişiyi ziyaret eden Yasin Yılmaz, kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, hastalar da duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, hastalara "geçmiş olsun" dileklerini de iletti.

Yapılan sürpriz karşısında mutlu olan hastalar ise sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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