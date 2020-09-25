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Aktüel Düzce'de kestane toplarken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı
Aktüel

Düzce'de kestane toplarken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:24:50 -
Düzce'de kestane toplarken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de kestane topladığı ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Beyköy beldesi Kavakbıçkı köyünde yaşayan Turhan Atmaca (53), dağlık alanda kestane topladığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 25 metre yamaçta yuvarlanan Atmaca, dere yatağında düşmeden tutunmayı başardı.

Atmaca'yı kendi çabalarıyla kurtaramayan yakınları ve köy sakinleri, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Atmaca'yı dik yamaçtan halat yardımıyla kurtardı.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Atmaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenidi.


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