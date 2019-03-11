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Düzce’de kayıtlı araç sayısı 111 bine yaklaştı

Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 110 bin 785 oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:54
Düzce’de kayıtlı araç sayısı 111 bine yaklaştı

Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 110 bin 785 oldu.

 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 110 bin 785 olmuştur. Düzce ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 590 otomobil, 2 bin 612 Minibüs, bin 641 Otobüs, 17 bin 146 Kamyonet, 4 bin 643 Kamyon, 15 bin 963 Motosiklet, 11 bin 877 Traktör, 313 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:54
  1. Düzce
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