THY - İmaj
0553 313 94 23

Düzce’de kalp krizi nöbetinde yakaladı

İtfaiyeci nöbeti esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2018 Pazar 20:46
Düzce’de kalp krizi nöbetinde yakaladı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli olan ve Pazar nöbetini tutmak için görevine gelen 44 yaşındaki Kamil Yıldırım, kalp krizi geçirdi. Yıldırım’ın fenalaştığını gören, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kamil Yıldırım kurtarılamadı.

15 yıllık itfaiyeci olan ve 3 çocuk babası Kamil Yıldırım için, yarın Düzce İtfaiye Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 20:46
  1. Düzce
  2. düzce
  3. itfaiye
  4. kalp krizi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler
    1. Çocuklarda meslek seçerken dikkat..
    2. Piknik sepeti için tarifler
    3. Suriyelilerin eczacılara saldırdığı idd
    4. Terör sevici Mahsun'un filmini..
    5. Almanya'da istifa depremi!
    6. Kınanın bilinmeyen faydaları nelerdir?
    7. Çocuklara her gün sorulması gereken..
    8. İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
    9. Fakıbaba erken seçim için tarih verdi
    10. FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde..
    11. FETÖ'nün 'altın çocuğu' cezaevinde ölü..
    12. Terör devleti rahat durmuyor! 12..
    13. Bir kayıp çocuk vakası daha!
    14. B3 vitamininin faydaları nelerdir?
    15. Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu..
    16. Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 kişi..
    17. İspanya'da bir dönem kapandı!
    18. Katil İsrail askerleri 12 yaşındaki..
    19. Brokoli kürü nasıl yapılır?
    20. Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'