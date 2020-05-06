Düzce’de kaldırım çalışmaları devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, yaya ulaşımında önemli bir yere sahip olan kaldırım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri muhtelif mahallelerde kaldırım yapımına devam ediyor. Kiremitocağı Mahallesinde ihtiyaç kapsamında yapılan bazalt beton kaldırım uygulaması Hastane Sokak ve Kadırga Sokak’ta sürdürülüyor. Yayaların güvenli bir şekilde yürümesini sağlamak ve sürücülerin de tehlikeden uzaklaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar düzenlenen çalışma programı kapsamında devam edecek.