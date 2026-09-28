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Dünya Düzce’de icra dosyalarındaki paralar için sahte tebligat iddiası: 4 tutuklama
Dünya

Düzce’de icra dosyalarındaki paralar için sahte tebligat iddiası: 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
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Düzce’de icra dosyalarındaki paralar için sahte tebligat iddiası: 4 tutuklama

Düzce İcra Dairesinde uzun süredir işlem görmeyen dosyalardaki paraların usulsüz biçimde üçüncü kişilere aktarıldığı iddiasıyla üç ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan beş şüpheliden dördü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak sureti ile dolandırıcılık, resmi belgede, mühürde sahtecilik ve zimmet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 1 icra müdürü ile icra dosya takibi yapan avukat katiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda şüphelilerin Düzce İcra Dairesi'nde uzun bir süre işlem yapılmayan ve taraflara ait para bulunan dosyalar hakkında vatandaşlara ilamsız icra takibi başlatarak ve sahte mühür ile kaşeler kullanarak tebligat yapılmış gibi gösterdikleri tespit edildi.

Zanlıların, icra dairesinde alacakları olan ve uzun süre bunları almayan vatandaşları tespit ederek bu yolla dosya tarafı olmayan 3. şahıslara usulsüz şekilde para aktardıkları belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde Düzce, Bursa ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Ö, Z.Ç, S.E, A.Ö. ve S.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.Ö, Z.Ç, S.E. ve A.Ö. tutuklandı.

S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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