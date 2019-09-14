Düzce’de hayvan sayısı 86 bine yaklaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere toplam hayvan sayısının 85 bin 953 olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde büyükbaş hayvan sayısı 2019 yılı Haziran sonu itibariyle 68 bin 694 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan Sığır sayısı 65 bin 161 baş olurken, Manda sayısı ise, 3 533 baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı 2019 yılı Haziran sonu itibariyle ise 17 bin 259 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan Koyun sayısı 16 bin 231 baş olurken, Keçi sayısı ise, bin 28 baş olarak gerçekleşti.