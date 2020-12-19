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Dünya Düzce'de hava kirliliğinin nedeni belli oldu
Dünya

Düzce'de hava kirliliğinin nedeni belli oldu

Düzce’de mobil hava kalitesi ölçüm aracıyla yapılan ölçümlerin verileri belli oldu. Kentte, sanayi kuruluşlarının ısınmak için yaktığı kömür, trafik ve sanayi sitelerindeki atölyelerde yakılan motor yağı lastikleri kirliliğe neden oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:04:00 -
Düzce'de hava kirliliğinin nedeni belli oldu

Düzce’de geçen günlerde yapılan hava kalitesi izleme sonuçlarına göre hava kalitesi en kötü seviyeye ulaştı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce’deki kirleticileri tespit etmek amacıyla mobil hava kalitesi ölçüm aracı ile farklı bölgelerde ölçüm gerçekleştirdi.

Yapılan ölçümlerde Düzce’nin 4 ana kirleticisi ve oranları tespit edildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Birincisi, fabrika bacalarından çıkan kirlilik, etkisi yaklaşık yüzde 25-30 civarında. İkincisi, evlerdeki kömür yakıtından kaynaklanan hava kirliliği. Bunun da sayısal karşılığı yüzde 22-25 civarında. Üçüncüsü, dizel yakıtlı kamyonların çıkardıkları egzoz gazlarından meydana gelen kirlilik. Bunda sadece şehir içi trafiği değil ilimizden geçen D-100 karayolundan geçen araçların oluşturduğu kirlilik var. Dördüncüsü de sanayi sitelerinde ısınma amaçlı yakılan atık yağlar” şeklinde konuştu.

“Fabrikaların bacalarına filtre takılmasını arzu ediyoruz”

Kirletici olarak belirlenen fabrikalara merkezi sistemle izlenecek bir sistem takılacağını söyleyen Özlü, “Bütün fabrikalarımızın standartlara uygun bir şekilde bacalarına filtre taktırmalarını arzu ediyoruz. Bunu da merkezi bir sistemle izleyeceğiz. Bunlar hiçbir zaman devre dışı kalmayacak. Devre dışı kaldıklarında merkezi sistemde uyarı olacak. Dolayısıyla cezai işlem uygulamasına gerek kalmadan fabrikalarımızın standartların gerektirdiği baca filtrelerini taktırmalarını önemle rica ediyoruz” dedi.

 

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