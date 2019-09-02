Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi

DÜZCE (AA) - Düzce'de, fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Yeniyer köyündeki bir fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeği sonrasında fenalaşan 19 mevsimlik tarım işçisi, kendi imkanlarıyla Yığılca Devlet Hastanesine geldi. Tarım işçileri, buradan ambulanslar ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçilerin fındık toplamak için Şanlıurfa'dan Yığılca'ya geldiği belirtildi.



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