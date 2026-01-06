  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Gazeteci Faruk Bildirici’den Medyaya "Dil" Eleştirisi: Basın "Trump’ın Söylemine Teslim Oldu"

Tahir Elçi’nin karısı Türkan Elçi, yine kafayı çıkardı

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Maduro Hakim Karşısına Çıktı: Tüm Suçlamaları Reddetti

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı
Ekonomi Düzce’de fındık ihracatı bekleneni veremedi
Ekonomi

Düzce’de fındık ihracatı bekleneni veremedi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Düzce’de fındık ihracatı bekleneni veremedi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2025 yılında ayda 16 bin 455 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındık ihracatında dünya pazarının büyük bir bölümünü elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Fındık, Karadeniz Bölgesinde olduğunu gibi Düzce’de çok sayıda aile tarafından üretiliyor ve geçim kaynağı oluyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin 11 aylık verileri açıkladı. Verilere göre, ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton, nisan ayında 2 bin 697 ton, mayıs ayında bin 780 ton, haziran ayında 610 ton, temmuz ayında 887 ton, ağustos ayında 462 ton 910 kilo, eylül ayında 478 ton, ekim ayında 471 ton 15 kilo, kasım ayında 590 ve aralık ayında ise 105 ton fındık ihraç edildi.

2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilirken, 2025 yılında bu rakam 16 bin 455 tona kadar ulaşabildi.

Trabzon’dan 523 milyon dolarlık fındık ihracatı
Trabzon’dan 523 milyon dolarlık fındık ihracatı

Ekonomi

Trabzon’dan 523 milyon dolarlık fındık ihracatı

Giresun’da fındık fiyatı yükseldi
Giresun’da fındık fiyatı yükseldi

Ekonomi

Giresun’da fındık fiyatı yükseldi

"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı
"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Gündem

"Işıltılı" Hayatların Ardındaki Karanlık Dosya! Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!
Dünya

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Venezuela operasyonunu görüşmek üzere acil toplandı. Rusya ve Çin, ABD’yi "uluslararası haydutluk" ve "sözde ja..
T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile "zıkkım’ın rezilliğini gördü
Gündem

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Yıllardır alkol ve türevlerini "modernlik" maskesi altında pazarlayan mahallede işler değişiyor. Genelde elit sol çevrelerin sesi olan T24, ..
Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi
Gündem

Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

CHP lideri Özgür Özel'i sert ifadelerle eleştiren muhalif yorumcu Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, ABD tarafından alıkonula..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23