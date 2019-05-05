Düzce’de duvarlar estetikle buluşuyor
Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, gerçekleştirdikleri çevre düzenlemesiylekenti güzel görünüme kavuşturuyor.05 Mayıs 2019 Pazar 10:23
Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, gerçekleştirdikleri çevre düzenlemesiylekenti güzel görünüme kavuşturuyor.
Park ve Bahçeler Birimi yürüttüğü rutin bakım çalışmalarının yanı sıra renkli peyzaj çalışmalarına da imza atıyor. Bu çalışmalar kapsamında Çınar Caddesi üzerinde bulunan Akçakoca Kahvecisinin duvarlarında çiçeklendirme çalışması başlatıldı.
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