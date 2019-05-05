0553 313 94 23

Düzce’de duvarlar estetikle buluşuyor

Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, gerçekleştirdikleri çevre düzenlemesiylekenti güzel görünüme kavuşturuyor.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:23
Düzce’de duvarlar estetikle buluşuyor

Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, gerçekleştirdikleri çevre düzenlemesiylekenti güzel görünüme kavuşturuyor.


Park ve Bahçeler Birimi yürüttüğü rutin bakım çalışmalarının yanı sıra renkli peyzaj çalışmalarına da imza atıyor. Bu çalışmalar kapsamında Çınar Caddesi üzerinde bulunan Akçakoca Kahvecisinin duvarlarında çiçeklendirme çalışması başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş çıkaran bebek kusar mı?
    1. Diş çıkaran bebek kusar mı?
    2. Cep telefonu çekmeyen köyün çilesi
    3. Suda kaybolan kepçe operatörünün..
    4. Ordu'da yangın
    5. HAGİAD Başkanlığı’na Erkan Seçildi
    6. Güliz Korkmaz’dan "Bağ" sergisi
    7. Hakkari'de şehit askerler için tören
    8. Turizmde “4 Mevsim Gaziantep” zamanı
    9. (Özel) 31 yıldır kesintisiz oruç..
    10. İhlas Vakfı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci..
    11. Sesi Görenler Futbol Ligi 4. hafta
    12. Karşıyaka Çarşısı için söz esnafta
    13. Aşiret düğününde damada 200 bin lira,..
    14. Konya’da kaçak kazı operasyonu: 5..
    15. "Engel Olma Destek Ol" defilesi
    16. İlahiyatçı yazar Osman Ünlü: “Ramazan..
    17. Kuzey Kore lideri Kim füze denemesini..
    18. İşgalci İsrail saldırılarında 2..
    19. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne..
    20. EİB ihracatta düşüşe ’dur’ dedi
    21. AK Partili isimden bomba açıklama:..
    22. Telefona "oğlum" diye kaydettirip 92..
    23. 5 terörist daha öldürüldü!
    24. Akar'dan "Ege ve Doğu Akdeniz"..
    25. Bolluk, bereket ve paylaşım dolu..
    26. Belediye otobüsü ilk ve ortaokul..
    27. AK Parti’i kadınlardan Aliağa’da 300..
    28. Düzce’de duvarlar estetikle buluşuyor
    29. (Özel Haber) Akdeniz turizmine..
    30. Akar: Türkiye oldubittilere müsaade..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi