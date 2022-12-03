Düzce'de deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 07.59 sıralarında Düzce ili Gümüşova ilçesi Yongalık mevkiinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

"Hiç beklemediğimiz bir yerdi"

Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, "Sürpriz bir şey çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi" diyerek şunları söyledi:

"5.9-6 büyüklüğü oldukça tabi sarsıcı. Şehir içi ve kasabalarda bir hasar olacağını sanmıyorum, köylerde hasar olabilir. Oradaki depremde fay hatlarının gerilimi boşaltmış olması lazım. İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay. Türkiye Alp-deprem kuşağında, dolayısıyla biz her zaman deprem olacakmış gibi davranmak zorundayız ve hazır olmak zorundayız. Muhtemelen sığ depremlerdendi."

"Çok yüksek bir ihtimalle bu hat kırıldı"

"Eskişehir'de dahi hissetim. Şiddetli bir deprem inşallah can kaybı yaşanmamıştır" diyen İTÜ Öğretim Üyesi Ziyadin Çakır, "Bu gördüğüm kadarıyla İzmit depreminin gerçekleştiği fay hattındaki kırılmayan bir fay parçası vardı. Muhtemelen bu alüvyon zemin üzerinde bir faydı. Çok yüksek bir ihtimalle bu hat kırıldı. Daha büyük bir deprem olma ihtimali şu an için çok düşük. Bunun artçıları mutlaka olacaktır. Hasarlı binalardan uzak durulması gerekiyor. Daha büyük bir deprem olma olasılığı şu an için çok düşük. Ama vatandaşların şu an için hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Yüzeye yakın bir deprem bu depremin hasarını da yükseltiyor. Civarda irili ufaklı faylar ama bu İstanbul depremini tetiklemez. Bu fay 6 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek bir deprem değil. Şu an da bütün Düzce ovası tehlikeli, 5 büyüklüğünde artçılar mutlaka gelecektir. Yerleşim yerlerinden uzak durulması gerekiyor. Ben depremi çok kısa hissetim Eskişehir'de çok şiddetli hissedilmedi" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cemalettin Şahin: İstanbul depremini tetiklemesi mümkün değil

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Şahin, Düzce depreminin beklenen İstanbul depremini tetiklemesinin mümkün olmadığını belirterek, "5.9'luk bir Deprem büyük bir deprem değil. Binaları yıkmaz. Eğer 5.9'da binalarımız yıkılıyorsa asıl sormamız gereken bu. Geçtiğimiz günlerde AFAD bir tatbikat yaptı. Bunlar çok önemli. Bu gibi durumlarda genellikle yaralanmalar, eşya düşmesi, kaçarken, yüksekten atlarken gibi durumlarda oluyor. Düzce Ovası dediğimiz bölge alüvyal topraktan oluşuyor. Biz de bu topraklara binalar yapıyoruz. Yumuşak toprakta oturuyoruz. Bizim bu coğrafya depremlerle yaşamaya alışmamız lazım. Önemli olan tedbirli olmak, sağlam binalar yapmak. Yoksa bu büyüklükte depremlerde bina yıkımı olmaz" ifadelerini kullandı.