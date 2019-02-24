0553 313 94 23

Düzce'de çok acı olay! 1 yaşında yetim ve öksüz kaldı

Düzce'de otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana dalan araçta bulunan çift yaşamını yitirirken, 1 yaşındaki çocukları sağ kurtuldu.

24 Şubat 2019 Pazar 14:57
Düzce'de çok acı olay! 1 yaşında yetim ve öksüz kaldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında anne-baba hayatını kaybetti, 1 yaşındaki çocukları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 41 BB 948 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü ile eşi Didem Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan çiftin 1 yaşındaki çocukları ise Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:57
  1. Ankara
  2. Düzce
  3. trafik kazası
  4. acı olay
  5. ölümlü kaza
  6. 1 yaşında yetim ve öksüz kaldı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    1. Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    2. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    3. Mehmet Özdilek: “Hak etmediğimiz bir..
    4. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    5. Keleş: “Su kaybı yüzde 10’un altına..
    6. İstanbul'da dehşete düşüren olay!..
    7. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    8. Taner Öcal: “Oyuncularımız 1. Lig..
    9. TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 -..
    10. İstanbul’da 199 farklı noktada 1 ton..
    11. Fenerbahçe, ilk kez bir derbiye küme..
    12. AKOM 7 bin 83 personel, bin 357 araçla..
    13. Bolu’da, 12 işçinin zehirlendiği tavuk..
    14. Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden..
    15. Işık, tarım kredi borçlarının..
    16. Beyaza bürünen Ambarlı Limanı’ndaki..
    17. Bingöl için üretiyorum projesi..
    18. TFF. 3. Lig: Van Büyükşehir..
    19. Lösemiye yenik düşen genç dansçı son..
    20. Lider Bayburt 3 puanı 2 golle aldı
    21. Tuna: "’Koltuk olmazsa ölürüz’ diyen..
    22. Kırklareli'nde eğitime kar engeli
    23. 2053 işitme engelli işaret dili ile..
    24. Tüm dünya canlı izlemişti! 11 Eylül'ün..
    25. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu
    26. Erdoğan başbakanken açılmıştı! Sular..
    27. Ukrayna’da 2 dağcı donarak öldü
    28. Elazığ’da Mısır’daki idamlara tepki
    29. Şahinbey belediyesi sosyal tesis ağını..
    30. Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı