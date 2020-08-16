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Aktüel

Düzce'de cip şarampole devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 22:42:53 -
Düzce'de cip şarampole devrildi: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de şarampole devrilen cipteki 3 kişi yaralandı.

Feyzullah Altınışık idaresindeki 81 EY 668 plakalı cip, Beyköy-Düzce bağlantı yolunun Anadolu Otoyolu Ankara gişeleri kavşağında bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Feyzullah, Nermin ve Gökhan Altınışık, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta sıkıştı.

İtfaiye, sağlık, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, sedyeye konularak uçurumdan yukarı taşındı.

Yaralılar ambulanslara Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Nermin ve Gökhan Altınışık'ın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


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