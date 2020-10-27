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Aktüel Düzce'de çimento fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Düzce'de çimento fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 01:42:53 -
Düzce'de çimento fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesindeki çimento fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hoşafoğlu köyü Aksu mevkisinde yer alan çimento fabrikasının katkı bandı bölümünde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden işçilerin müdahalesi yetersiz gelince, durum itfaiye bildirilidi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen bazı işçiler, burada hazır bulunan ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada maddi hasar oluştu.

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