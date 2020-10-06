  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Düzce'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 19:34:05 -
Düzce'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir ev ve samanlıkta hasar oluşturan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Gürcüçiftlik köyü Arslan Mahallesi'nde Musa Bayrak'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı samanlıktaki yangın, bitişikteki Ali Keleş'e ait eve sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikada yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangına müdahale etmek isteyen bir kadın ise dumandan etkilendi. 112 Acil Sağlık ekibince ambulansa alınan kadın, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samanlığın tamamen yandığı, evin ise büyük bölümünün zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu
Siyaset

Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu

Ömrünü İslam’a hizmete adayan Mehmet Fırıncı Hoca’nın cenaze merasimini diline dolayan Emin Çölaşan, AK Partili isimlerin cenazeye katılımın..
İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi
Dünya

İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Ermenistan'ın İskender füze tehdidine ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay