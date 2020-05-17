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Düzce’de arazi kavgası kanlı bitti

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Aydınpınar köyü Yılankaya Mahallesi’nde aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan komşusunu silahla vurarak öldüren şahıs kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:22:19 -
Düzce’de arazi kavgası kanlı bitti

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Aydınpınar köyü Yılankaya Mahallesi’nde aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan komşusunu silahla vurarak öldüren şahıs kaçtı.


Edinilen bilgilere göre, Üzeyir Altun ve İsak B., Yılankaya Mahallesi’nde bir araziye ev yapmak istedi. Arazi üzerinde ev çalışmasını Üzeyir Altun başlatırken, İsak B. evi yaptırmamak için birçok kez olay çıkarttı. İki aile arasında gelişen olaylar üzerine birçok kişi araya girse de barışma olmadı. Bugün sabah saatlerinde ev inşaatına giden Üzeyir Altun’u gören komşusu İsak B., Altun’a araziyi kullanmaması gerektiğini söyledi. Karşılıklı atışmaların ardından İsak B., yanındaki silahla Üzeyir Altun’u vurarak kaçtı. İnşaatta çalışan diğer kişiler hemen Altun’un yanına giderek, 112 Acil Servis’e haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Altun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, İsak B.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Üzeyir Altun’un hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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