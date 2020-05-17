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Düzce'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:28:11 -
Düzce'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aydınpınar köyü Yılankaya Mahallesi'nde yaşayan İ.B, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu belirtilen Üzeyir Altun'a bahçede çalıştığı esnada silahla ateş etti.

İ.B. olayın ardından kaçarken, Üzeyir Altun vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptıkları incelemede Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, İ.B'ye ait ev ile olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Altun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Durumdan haberdar olan Altun'un yakınları sinir krizi geçirdi.


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