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Aktüel Düzce'de apartmanda yayılan kokudan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Düzce'de apartmanda yayılan kokudan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:48:25 -
Düzce'de apartmanda yayılan kokudan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir apartmanda yayılan ve kaynağı henüz tespit edilemeyen kokudan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gümüşova ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir apartmanda nedeni henüz belirlenemeyen kokudan etkilen vatandaşlar, balkona çıkarak yoldan geçenlerden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binada yaşayan Meliha Kılıç, Meryem Kars, Hasret Karamahmutoğlu, Kadir İbrahim Sak ve Selami Kılıç'ı evlerinden alarak, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine götürdü.

Öte yandan, apartmada doğal gaz ekiplerince ölçüm yapıldı, herhangi bir sızıntının olmadığı anlaşıldı. Apartmadaki kokunun nedeni ekiplerce araştırılıyor.


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