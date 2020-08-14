Düzce'de ambulans şarampole devrildi 3'ü sağlıkçı 4 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de şarampole devrilip yanan ambulanstaki 3'ü sağlıkçı 4 kişi yaralandı.

Yığılca ilçesinden hasta alan 112 Acil Servis ambulansı, Kuzey Bağlantı yolunun Çam köyü mevkisinde, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

Kazadan sonra yaralı olarak çevredeki vatandaşlar ve kendi imkanları ile araçtan çıkan sağlık personelleri Rafet Başkurt, Bayram Çekiç, Ertuğrul Çiftçi ve bir hasta olay yerine gelen ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazadan sonra alev alan ambulans aniden patlayarak yanmaya başladı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde ambulansın söndürme çalışmaları devam ederken, karayolunun Düzce kesimi ulaşıma kapatıldı.



