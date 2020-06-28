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Yerel

Düzce'de 67 kişi kedi ve köpeklerin hışmına uğradı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz mayıs ayında kentte 67 kişinin köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunduğu ve tedavi gördüğü belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 11:15:00 -
Düzce'de 67 kişi kedi ve köpeklerin hışmına uğradı

Düzce’de mayıs ayında 67 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

Hayvanlar 10 gün boyunca müşahade altında tutuldu

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce’de mayıs ayında 67 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 67 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.

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Yorumlar

abdrhman

BAŞKA KONU BULAMADINIZMI YAZACAK. HAYVAN DÜŞMANIMISINIZ. ALGI YARATIP HAYVANLARA DÜŞMANMI YARATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ. ALLAHTANDA KORKMUYORSUNUZ. HESAPTA ALLAHÇISINIZ. AMA ÖYLE GÖRÜNMÜYOR. BÖYLE MASUM HAYVANLARI SUÇLAYIN SONRADA İŞİNİZ GÜCÜNÜZ RAST GİTMEZ GİTMESİNDE BETER OLUN.
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