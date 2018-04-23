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Düzce'de 150 yıllık Dokuzdeğirmen köyü taşınıyor

Cumayeri ilçesine bağlı 150 yıllık Dokuzdeğirmen köyünde, Büyük Melen Projesi kapsamında yapılan istimlak çalışmalarının tamamlanmasının ardından köylüler toparlanmaya ba

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:53
Düzce'de 150 yıllık Dokuzdeğirmen köyü taşınıyor

İstanbul'un içme suyu ihtiyacının Melen Çayı’ndan karşılanmasını amaçlayan Türkiye'nin en büyük su temini çalışması olan Büyük Melen Projesi kapsamında, Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı 150 yıllık Dokuzdeğirmen köyünde istimlak çalışmaları tamamlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından "İstanbul’un 2071 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını garanti altına alacak" sloganıyla hayata geçirilen ve Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yapımı devam eden Melen Barajı bölgesinde bulunan Dokuzdeğirmen köyünde istimlak çalışmaları tamamlanarak ağaç kesim işlemlerine başlandı.

Bölgede bulunan dokuz değirmenden ismini alan köyün sakinleri, doğup büyüdükleri yerleri terk etmenin burukluğu içerisinde göç için hazırlık yapıyor.

Köy muhtarı Bayram Kartal, 150 yıllık köylerinin göç için hazırlandığını söyledi.

Bölgenin rafting açısından ünlü olduğunu dile getiren Kartal, "Hafta sonları İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilden misafirlerimiz köyümüze gelip rafting yapıyor ama bu durum son vakitlerini yaşıyor. Artık köyümüz baraj nedeniyle kalkıyor." dedi.

Kartal, şu anda istimlağın tamamlandığını, kesim işinin başladığını, ekiplerin bölgede çalışma yaptığını anlattı.

"Vatandaşlarımız topraklarını bırakıp gitmeye başladı. Tabii ki herkes topraklarının karşılığını aldı, zorla çıkarılmıyoruz buradan ama insan üzülüyor. Hepimiz bu topraklarda doğup büyüdük. Bu sokaklarda top oynadık ama İstanbul'un nüfusu da ortada, oraya su gitmesi için çalışma yapılıyor. Bizim köyden gitmemiz çok zor olacak. Mesela Cumayeri ilçemize gidiyoruz burada fazla duramayıp geri geliyoruz."

Köyde esnaflık yapan Osman Lokman Geçer ise köylerinde göçün başladığını ifade etti.

"Birçok arkadaşım iş yerini kapattı, evini bıraktı, gitti. Çoğu insan başka yerlere yatırımlarını yaptı, çevre illere veya köylere gittiler. Başka diyarlarda düzen kurdular diyebiliriz. 3-5 esnaf arkadaş kaldık burada, biz de izin verildiği sürece buradayız. Sonrasında biz de gideceğiz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:53
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Sakarya
  4. Ankara
  5. Düzce
  6. Kocaali
  7. Cumayeri

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