Düzce'de 136 araç trafikten men edildi!

Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından hem havadan dron ile karadan radar aracı ile yapılan denetimlerde 136 araç trafikten men edilirken 25 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 29 Nisan – 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin 413 araç, 483 motosiklet, 64 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 170 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 25 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 136 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerin artacağını bildirdi.

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