  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce ve Bolu'da trafik normale döndü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 19:23:15 -
Düzce ve Bolu'da trafik normale döndü

DÜZCE/BOLU (AA) - Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimindeki yoğunluk sona erdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğunluğun en fazla arttığı 1, 2. ve 3. viyadük, Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinin hem Ankara hem de İstanbul yönlerinde trafik akışı olağan şekilde devam ediyor.

Düzce ve Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Zaman zaman yolda arazılanan araçlara Karayolları ekipleri müdahale ederek ulaşımın aksamasını önlüyor.

- Gerede-Karadeniz bağlantı yolu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki Yumrukaya, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktalarında da sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu sona erdi.

Otoyolun Dörtdivan kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik normal seyrinde.

Emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı