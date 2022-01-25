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Gündem Düzce Valisi Cevdet Atay duyurdu: Kamuda çalışan engelli ve hamile personele 3 gün izin verildi
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Düzce Valisi Cevdet Atay duyurdu: Kamuda çalışan engelli ve hamile personele 3 gün izin verildi

Kar yağışının ekili olduğu Düzce'de kamuda çalışan engelli ve hamile personele 3 gün izin verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 19:32:00 -
Düzce Valisi Cevdet Atay duyurdu: Kamuda çalışan engelli ve hamile personele 3 gün izin verildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanmalardan dolayı kamuda çalışan engelli ve hamile personele 3 gün izin verildiğini duyurdu.

Vali Atay, yaptığı açıklamada, buzlanma ve don olaylarını değerlendirdiklerini belirterek, "Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları gözönünde bulundurularak, 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün, kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacaktır." ifadelerini kullandı.

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