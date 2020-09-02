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Aktüel Düzce Valisi Atay'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi
Aktüel

Düzce Valisi Atay'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi

Düzce Valisi Cevdet Atay: - "İlimizin genel olarak kurallara uyduğunu görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Herkes şunu bilsin ki maskenin ciddi anlamda faydası var"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:33:23 -
Düzce Valisi Atay'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi

DÜZCE (AA) - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Düzce'de, iş yerleri, marketler, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutan Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, ekipler eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Vali Atay, İstanbul ve Gaziantep caddeleriyle Spor Sokak gibi il merkezinin işlek noktalarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Mekanlarda çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Atay, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Tedbirlere uyulmasının önemine işaret eden Vali Atay, çocuklara maske dağıttı.

Vali Atay, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafı ziyaret ettiklerini söyledi.

Vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Atay, "İlimizin genel olarak kurallara uyduğunu görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Herkes şunu bilsin ki maskenin ciddi anlamda faydası var. Aynı zamanda mesafenin de faydası var. Mesafeli duracağız, maske kullanacağız. İnşallah bu virüsten hep beraber kurtulacağız. Düzce halkına bu duyarlılıkları için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.


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