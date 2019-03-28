Düzce Üniversitesinde kalbi durdurmadan ameliyat

Kalbi durdurmadan ve hastayı kalp-akciğer pompasına bağlamadan gerçekleştirilen cerrahi bir yöntem olan “Çalışan Kalpte (Beating Heart) Bypass” ameliyatları, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Okay Güven Karaca son yıllarda kalp damar hastalıkları tedavisinde hastaya önemli avantajlar sağlayan ‘Çalışan Kalpte (Beating Heart) Bypass’ ameliyatı ile ilgili bilgiler paylaştı. ‘Çalışan kalpte (Beating Heart)bypass’ ameliyatlarının kalp-damar cerrahisinde hastaya sunduğu konfor ile son dönemde yoğun istek aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Karaca, “Koroner arter bypass ameliyatları, kalp damarlarının tıkanıklığı sonrası stent takılması uygun olmayan hastalarda başvurduğumuz bir yöntemdir. Klasik bypass ameliyatında kalp akciğer makinasına bağlanarak operasyon gerçekleştirilir. Kalbi durdurmadan, atan kalpte, kalp akciğer pompasına bağlanmadan yapılan ‘Çalışan Kalpteki Bypass’ ameliyatın, klasik yönteme göre bazı açılardan üstün olduğu görülmüştür.Kalp damar cerrahisinde dünyadaki son yayınlarda ‘çalışan kalpte bypass’ öneriler içerisine girmiştir. Özellikle ileri yaştaki hastalar, KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği gibi çeşitli risk faktörleri olan hastalarda immune sistem aktif olmadığından kısa vadede mortalite ve morbidite oranlarında daha avantajlı olduğu görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Çalışan kalpte yapılan bypass operasyonunun riskleri en aza indirirken, hastanın çok daha hızlı iyileşmesini sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Karaca, “Kalbi durdurmak ya da makineye bağlamak dediğimiz zaman, hastaların çekinceleri olabiliyor. Ama çalışan kalpte bypass hiç kalbi durdurmadığımız için çok ciddi avantajlar sağlıyor. Hastaların operasyon sonrası yoğun bakım süreci azalırken, daha kısa sürede taburcu olabiliyor. Daha az kanamanın yanında solunum, böbrek yetmezliği gibi problemler daha düşük oranda görülüyor” şeklinde konuştu.

“Damar sayısı bizim için engel değil, hepsine ‘Çalışan kalpte bypass’ yapıyoruz”

Kalbin tüm koroner damarlarına bu şekilde bypass yapmanın mümkün olabildiğine dikkat çeken Karaca, “Çalışan kalpteki bypass operasyonu çoğu merkezde bir ya da iki damar olarak yapılmakta. Bu teknikle biz 4 ya da 5 damarın hepsini kalpte değiştirebiliyoruz. Damar sayısı bizim için engel değil, hepsine ‘çalışan kalpte bypass’ yapıyoruz” dedi. Hastanede bu operasyona başarıyla devam ettiklerinin altını çizen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Karaca, “Karabük Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Erdem Çetin ve Dr. Selçuk Ünal’ın destekleriyle üniversitemizde çalışan kalpte bypass ameliyatlarını başlattık. Başarılı şekilde bu ameliyatlara devam ediyoruz. Çevremizde birçok merkezde klasik bypass ameliyatı yapılmakta fakat üniversitemiz bu alanda fark yaratmak ve değer katmak amacıyla klasik yöntemin yanında ‘çalışan kalpte bypass’ ameliyatını da uygun görülen hastalara yapmaktayız. Sonuçlarımız gayet iyi. Önümüzdeki günlerde bu ameliyatlara devam ettirmeye ve sayılarımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kalple ilgili ne problem varsa, çözmek için elimizde geleni yapmaya çalışıyoruz”

‘Çalışan kalpte bypass’ ameliyatını Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Konseyi’nin kararı ile uygun olan hastalarda gerçekleştirdiklerinin altını çizen Öğretim Üyesi Karaca, açıklamasını “Son zamanlarda kalp damar cerrahisi kliniğini çok geliştirdik, kendimize ait bir yoğun bakımımız var. Hastalarımız, burada çok tecrübeli ekibimiz tarafından birebir ilgilenerek tedavi ediliyor. Anestezi ekibimiz, bize çok destek olurken, Kardiyoloji ekibimiz çok başarılı işlere imza atıyor.Bizim amacımız Düzce’deki halkımızın kalple ilgili problemlerini çözmek için başka şehirlere gitmek zorunda kalmaması. Kalple ilgili ne problem varsa çözmek için elimizde geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu yoldaki taşlardan biri de ‘çalışan kalpte bypass’tı. Bu taşı da yerine koyduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi işler yapmaya devam edeceğiz“ şeklinde konuştu.