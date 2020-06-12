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Aktüel

Düzce Üniversitesi sosyal tesisleri açıldı

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında bir süreliğine hizmete kapatılan Düzce Üniversitesi Yemekhanesi, hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:17:35 -
Düzce Üniversitesi sosyal tesisleri açıldı

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında bir süreliğine hizmete kapatılan Düzce Üniversitesi Yemekhanesi, hizmet vermeye başladı.


Covid-19 virüsü salgınına karşı tüm önlemlerini alarak personele hizmet vermeye başlayan Düzce Üniversitesi Yemekhanesi, kişilere özel hizmet sunuyor. Ellerin dezenfekte edilmesinden ve ateş ölçümünün yapılmasından sonra içeriye alınan kişiler, kendileri için hazırlanan, sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen masalarda yemek yiyorlar.


Tek kullanımlık tabak, kaşık ve çatal ile hizmet veren Sosyal Tesisler Yemekhanesi, kişilerin oturduğu yeri, sandalyeyi işaretleyerek, her zaman aynı yerde yemek yemesini sağlıyor. Her gün düzenli olarak temizliğinin ve dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirildiği Düzce Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde, olası virüs bulaşı riski en aza indiriliyor.

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