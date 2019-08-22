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Düzce Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Düzce Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Düzce Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Düzce Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Düzce Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:30
Düzce Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Düzce Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Düzce Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Düzce Üniversitesi 61 Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Düzce Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında, Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir. Başvuru Tarihleri:22.08.2019 - 05.09.2019 tarihleri arası.

Düzce Üniversitesi akademik personel alım ilan detayları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:30
  1. İstanbul
  2. Düzce Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı
  3. Düzce Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvurular nasıl yapılacak?

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