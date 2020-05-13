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Düzce Üniversitesi öğrencilerine 10 GB internet veriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, korona virüs nedeni ile evlerinde eğitime devam eden öğrencileri için ücretsiz 10 GB internet dağıtmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 00:49:54 -
Düzce Üniversitesi öğrencilerine 10 GB internet veriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, korona virüs nedeni ile evlerinde eğitime devam eden öğrencileri için ücretsiz 10 GB internet dağıtmaya başladı.


Korona virüs nedeni ile öğrenciler evlerinde internet üzerinden derslere katılıyor. Bazı öğrencilerin internet sıkıntısı olduğunu gören Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın bütçesi ile öğrencilere ücretsiz internet dağıtmaya başladı. Daha önce alınan başvuruların ardından tüm telefon numaraları operatörlere ulaştırıldı. Uzaktan eğitim kapsamında ders materyalleri, video gibi çalışmalarda üniversiteden öğrencilere 10’ar GB internet dağıtılacak.

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