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Ekonomi Düzce Üniversitesi 18 öğretim elemanı alıyor
Ekonomi

Düzce Üniversitesi 18 öğretim elemanı alıyor

Düzce Üniversitesi 18 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30.09.2021 olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 15:41:00 -
Düzce Üniversitesi 18 öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Düzce Üniversitesi18 öğretim elemanı alımı yapacak. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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