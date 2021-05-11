Düzce İl Özel İdaresi anaokulu inşa ettirecek
Düzce İl Özel İdaresi 5 Derslikli Cevat Şahin Anaokulu yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihaleye teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 5 derslikli Cevat Şahin Anaokulu, Karacahacımusa Mahallesi 691 ada 1 parsel Merkez/Düzce’de yapılacak. İşin yer tesliminden itibaren 240 takvim günü içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. İhale 01.06.2021 tarih ve saat 11:00’de Düzce İl Özel İdaresi - Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.
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