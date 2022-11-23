Düzce depremini hisseden İstanbul'daki papağan çılgına döndü! Görüntüler olay oldu
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedilirken, Pendik’te depremi önceden hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedilirken, Pendik’te depremi önceden hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında papağanın yaklaşık 19 saniye boyunca kanatlarını çırptığı, kafesten kurtulmaya çalıştığı görülüyor.