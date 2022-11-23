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Gündem Düzce depremini hisseden İstanbul'daki papağan çılgına döndü! Görüntüler olay oldu
Gündem

Düzce depremini hisseden İstanbul'daki papağan çılgına döndü! Görüntüler olay oldu

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedilirken, Pendik’te depremi önceden hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 11:13:00 -
Düzce depremini hisseden İstanbul'daki papağan çılgına döndü! Görüntüler olay oldu

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedilirken, Pendik’te depremi önceden hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında papağanın yaklaşık 19 saniye boyunca kanatlarını çırptığı, kafesten kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

 

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