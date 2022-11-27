Düzce depremini 1 yıl önce bildi! Prof. Üşümezsoy'dan yeni tahmin

Düzce'de yaşanan depremin ardından tüm Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Söz konusu depremi bir yıl öncesinde tahmin eden Prof. Şener Üşümezsoy önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ'a konuşan Üşümezsoy bir sonraki depremin meydana geleceği yeri işaret etti. Depremin doğuya kaydığını yineleyen ve artçıları gösteren haritayı paylaşan Üşümezsoy; “Bu harita çok belirgin şekilde Gölyaka fayının kırılmasıyla açığa çıkan stresin Çilimli fayına aktarıldığını göstermektedir. Yani kırılan fay yüzeye doğru değil daha derine doğuya doğru gidiyor. Artçılar bunu gösteriyor" dedi.

Üşümezsoy, "Bu harita çok belirgin bir olayı göstermektedir. Geçtiğimiz günlerde Düzce Gölyaka’daki 6’lık deprem sonrası artçılar kuzey doğuya ve doğuya doğru ilerlemekte bu da Karadere Gölyaka fayının havza içine doğru ilerlediğini göstermektedir. Havzanın güneyinde 12 Kasım’da kırılan Düzce fayı. Batısında ise Karadere fayı vardır. Kuzey doğusunda ise Gölyaka fayının kırılmasıyla açığa çıkan stresi alan Çilimli fayı görülmektedir. Çilimli fayına bir stres aktarımı olduğunu artçılardan da açıkça görmekteyiz. Bu harita bunun en büyük kanıtıdır. Yani kırılan fay yüzeye doğru değil daha derine doğru gidiyor. Artçılar bunu gösteriyor. Bunun dışında Hendek fayı deniliyor ama orası hiçbir depremin tetikleyeceği bir fay değil. Buraya bir stres aktarılmıyor. Yani sırada Hendek fayı mı var denilmiş ama asıl risk söylediğim gibi Çilimli fayındadır" diye konuştu.

Çilimli neresi?

Çilimli, Düzce'nin ilçesidir. Çilimli’nin deniz seviyesinden yüksekliği 120 metredir. Kuzeye doğru gidildikçe rakım yükselmekte yer yer 600-700 metreyi bulabilmektedir. İlçenin yüzölçümü 7.022 hektardır. Şehir merkezinden güneye doğru inildikçe arazi ova şeklindedir. Kaplandede Dağları'ndan doğan Bıçkı Deresi ve Bayramali Deresi’nin birleşmesiyle meydana gelen Akdere Suyu ilçe merkezinden geçmektedir. Çilimli 1. derece deprem kuşağı üzerindedir. İlçenin yıllık sıcaklık ortalaması 13.7 derecedir. Ortalama yağış miktarı ise metrekareye 845 kg.dir. İlçe bol yağışlı ve nemli bir iklim karakteri taşımaktadır. Özellikle kış aylarında Düzce Ovası’nda görülen sis tabakasına Çilimli ve civarında rastlanılmamakta bu nedenle yerleşim alanı olarak ideal bir konumdadır.