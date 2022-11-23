Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi?

Düzce'deki deprem sonrası İstanbul depremi tetiklenir mi? sorusunu İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır cevapladı.

İstanbul depremini tetikler mi?

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır "Maalesef Düzce adından da belli olduğu gibi düz bir zeminde bulunuyor. Düzce zemini pek iyi değil ve böyle sarsıntılar oluyor. Ancak bu fay hattında bundan daha büyük bir deprem potansiyeli şu an yok. Çok düşük bir ihtimal. Eğer çatlak olan evler var ise bu evlerden uzak durulmasını tavsiye edebilirim. İstanbul depremini tetiklemez. İstanbul ile bir alakası yok. 6 üzerinde bir deprem üretecek bir fay potansiyel yok." dedi.