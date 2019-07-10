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Düzce Çocuk Kulübünde bine yakın öğrenci eğitim görüyor

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren Yaz Okulunda 12 faklı atölyede yaklaşık bin çocuk eğitim görüyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:38
Düzce Çocuk Kulübünde bine yakın öğrenci eğitim görüyor

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren Yaz Okulunda 12 faklı atölyede yaklaşık bin çocuk eğitim görüyor.


Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile çeşitli projeler uygulamaya devam ediyor. Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezinde kurulan “Çocuk Kulübü” de yaz tatili ile birlikte başlattığı Yaz Okullarında aileler ve çocukların ilgi odağı oldu. Haziran ayı ile birlikte derslerine başlayan kurslarda birbirinden farklı 12 atölyede çocukların yetenekleri geliştiriliyor. Tecrübeli yönetimi, donanımlı öğretmenleri ile Robotik Kodlama, İngilizce, Çocuk Korosu, Görsel Sanatlar, Halk Oyunları, İngilizce Dil Kampı, Fiziksel Gelişim, Keman, Sahne Sanatları, Piyano, Zeka Oyunları ve Fen Bilimleri gibi etkinlik dersleri alan yaklaşık 600 öğrenci bulunurken Değerler Eğitimi atölyesinde de 372 çocuk kurslardan faydalanıyor.


Tamamen ücretsiz olarak hizmet kurslar hakkında açıklama yapan yetkililer 7-14 yaşları arası tüm çocukların faydalanabileceği kurslar hakkında önemli bilgiler aktarırken “Çocuk Kulübümüz bünyesinde hizmete açtığımız Yaz Okulu uygulamamız 6 haftalık etkinlik programından oluşmaktadır. Çocukların kış boyu öğrendiklerini tekrar etmelerine olanak sağlanırken aynı zamanda kurslarımızda keyifli vakit geçirmeleri amacı ile daha çok eğlenceye yönelik etkinlikler yapılmaktadır. Haziran’da derslerine başlayan Yaz Okulları Etkinlik Atölyelerine 598, Değerler Eğitimi Atölyelerine ise 372 öğrenci kaydı yapılmıştır. Okulun toplam öğrenci sayısı 970’dir. Kurslarımız toplam 12 atölyeden oluşmaktadır.Her çocuk, her atölyeden günde toplam 4 saat ders almaktadır. Yaz döneminde çocuklar atölyelerimizin hepsini deneyimleyerek kış döneminde birini seçmektedir” şeklinde açıklama yaptı.



Ayrıca çocukların aldığı dersler hakkında da detaylı bilgiler verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Robotik Kodlama Atölyemizde kodlama, Fen Bilimleri Atölyemizde deney, mikroskop denemeleri , Dil Atölyemizde teorik İngilizce dersi, Zeka Oyunları Atölyemizde satranç, jenga, dama gibi oyunlar, Sahne Sanatları Atölyemizde tiyatro dersleri,Görsel Sanatlar Atölyemizde tuval boyama, kitap ayracı yapımı gibi beceri dersleri, Fiziksel Gelişim Atölyemizde jimnastik,Müzik Atölyemizde melodileri öğrenme ve nefes kontrolü, İngilizce Atölyemizde pratik İngilizce dersleri, Oyun tasarımı Atölyemizde atık malzemeler kullanılarak oyuncak yapımı ve mangala türünde oyunların yapımı,Halk Dansları Atölyemizde yöresel danslar, Kendin Yap Atölyemizde poşet gibi atık malzemelerden çiçek, süs gibi malzemeleri yapmayı öğrenmektedir.”

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:38
  1. sanat
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