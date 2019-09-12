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Düzce Belediyesinden sokağa atmayın uyarısı

Sokakta yaşayan köpeklerin sayısı çoğalırken bu artışın en büyük nedeni başka ilçelerden ve köylerden getirilerek Düzce’ye bırakılan hayvanlar olarak artış gösteriyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:19
Düzce Belediyesinden sokağa atmayın uyarısı

Sokakta yaşayan köpeklerin sayısı çoğalırken bu artışın en büyük nedeni başka ilçelerden ve köylerden getirilerek Düzce’ye bırakılan hayvanlar olarak artış gösteriyor.


Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ayrıca kontrolsüz şekilde çoğalan sokak hayvanlarını kontrol altına alabilmek için vatandaşlara çağrıda bulunarak, hayvanlarını sokağa bırakmak yerine Belediyeye emanet etmelerini istedi. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; “Çok sayıda terkedilmiş ve başka yerlerden gelip buralara bırakılmış hayvanlarla karşılaşıyoruz. Bildiğimiz ya da gözümüzle gördüğümüz vakalar oluyor. İnsanlar çevre ilçelerden ve köylerden getirdikleri hayvanları sağa sola toplu bir şekilde bırakıyor. Kontrolsüz şekilde çoğalan sokak hayvanlarını kontrol altına alabilmek için vatandaşlardan, hayvanlarını sokağa bırakmak yerine bize bildirmelerini yada Mergiç Mahallesinde ve Kurt suyunda bulunan barınaklarımıza emanet etmelerini istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:19
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