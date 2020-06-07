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Aktüel

Düzce Belediyesi yol ağını genişletiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, kentin dört bir yanında yol ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 08:52:04 -
Düzce Belediyesi yol ağını genişletiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, kentin dört bir yanında yol ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler aynı anda 5 ayrı noktada yol açma ve genişletme işini yaparak trafiği rahatlatmayı planlıyor.


Gelişen ve sürekli göç almaya devam eden Düzce’de, belediye ekipleri kentin dört bir yanında yol ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelinde gelişen ve trafik yükünü fazlalaştığı noktalarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Şıralık, Darıcı, Akınlar ve Çay Mahalleleri’nde 5 ayrı nokta da yol açma, dolgu serme, yol genişletme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Haziran ayının sonlarına doğru 5 noktada yolların açılarak Düzce’nin yol ağının genişletilmesi ve trafiğin rahatlaması planlanıyor.

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